De nombreux conducteurs arrêtés pour grands excès de vitesse

Dans les derniers jours, les patrouilleurs du centre de services de Saint-Georges de la Sûreté du Québec ont intercepté de nombreux véhicules dans la région pour grands excès de vitesse et capacités affaiblies.

Le 10 septembre, vers 17 h 45, un homme de 24 ans de Sainte-Justine a été arrêté alors qu’il circulait à plus de 145 km/h dans une zone de 90 km/h sur la Route 204 à Sainte-Justine. Il s’est vu remettre un constat d’infraction au montant de 871 $ et de 10 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours.

Le 14 septembre vers 16 h 10, un véhicule qui circulait à plus de 90 km/h dans une zone de 50 km/h sur la Route 275 à Saint- Zacharie a été intercepté. Le conducteur, un homme de 65 ans de Saint-Côme-Linière, a reçu un constat d’infraction au montant de 536 $ et de 6 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours.

Le 15 septembre vers 12 h 30, une conductrice de 34 ans de Saint-Zacharie circulait à plus de 100 km/h dans une zone de 50 km/h sur la Route 275 à Saint-Zacharie. Elle s’est vue remettre un constat d’infraction de 808 $ et de 10 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours.

Le 15 septembre vers 16 h 30, les policiers ont intercepté un véhicule qui circulait à plus de 130 km/h dans une zone de 50 km/h sur la 181e Rue à Beauceville. Le conducteur, un homme de 48 ans de Beauceville, a reçu un constat d’infraction au montant de 1528 $ et de 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours.

Cette même journée, un jeune homme de 19 ans a été capté à plus de 140 km/h dans une zone de 90 km/h à Disraeli sur la Route 112. Le conducteur a reçu un constat d’infraction de 808 $ et de 10 points d’inaptitude. De plus, son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours.

Capacités affaiblies

Le 14 septembre vers 02 h 45, les patrouilleurs ont intercepté un motocycliste à l’intersection de la 118e Rue et de la 2e Avenue à Saint-Georges pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Le conducteur, un homme âgé de 67 ans de Saint-Georges, a échoué l’alcootest avec un taux de plus d’une fois et demie la limite permise par la loi.