L'incendie à la meunerie Agri-Marché aurait débuté dans les séchoirs

Le Service d’incendie de Saint-Isidore est intervenu à la meunerie Agri-Marché hier soir vers 21h30 pour un incendie dans l’un des silos qui contenait de l’avoine.

Le directeur adjoint du Service incendie de Saint-Isidore, Michel Gagné, explique que lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux un panache de fumée et des flammes étaient visibles à 10-15 pieds de haut. Dû à la situation extrême, ils ont appelé en renfort deux véhicules d’élévation, l’un de Sainte-Marie et un autre de Saint-Henri. De plus, des équipes de Scott, Saint-Lambert et Sainte-Hénédine se sont jointes à eux.

Il y a eu un début de propagation au deuxième silo, mais ils ont maîtrisé rapidement les flammes pour éviter plus de dommages.

Les causes de l’incendie et les pertes

Selon M. Gagné, le feu aurait débuté dans les séchoirs au niveau des brûleurs où du grain serait tombé dessus.

À l’heure actuelle, on ignore la totalité des pertes, car il n’a pas été possible pour les intervenants d’entrer partout à l’intérieur. La structure a été trop endommagée. Par contre, le directeur adjoint du service incendie de Saint-Isidore pourrait estimer cela en haut de 100 000 $ de perte sur les informations qu’il possède. On ne déplore aucun blessé.

Les pompiers ont eu une longue nuit, car ce n’est qu’à 5h ce matin qu’ils étaient de retour à la caserne.