La Sûreté du Québec a procédé à une opération sécurité routière

Dans les derniers jours, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont effectué une opération de sécurité et ont arrêté des usagers de la route pour vitesse au volant et capacités affaiblies.

Excès de vitesse

Le 29 septembre vers 21 h 45, un homme de 17 ans de Saint-Éphrem a été intercepté sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges, car il circulait à plus de 90 km/h dans une zone de 50 km/h. Le contrevenant a reçu un constat d’infraction de 410 $ incluant l’amende et les frais et 6 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours.

Le 1er octobre en avant-midi s’est déroulée une opération en sécurité routière sur la Route 204 à Saint-Georges. Celle-ci visait principalement les excès de vitesse. Un total de 22 constats d’infraction ont été donnés aux conducteurs fautifs.

Capacités affaiblies

Le 27 septembre, un homme de 65 ans a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool sur la 90e Rue à Saint-Georges. L’homme a échoué l’alcootest avec un taux de près du double de la limite permise par la loi.

Le 28 septembre vers 1 h 30, un homme de 56 ans de Beauceville sur la 125e Rue à Beauceville a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Celui-ci a refusé de fournir un échantillon d’haleine. Il a été libéré et il reviendra à la cour pour répondre à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies et de refus.

Puis le 29 septembre, les patrouilleurs ont procédé à l’arrestation d’un homme de 46 ans sur la 25e Rue à Saint-Georges pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. L’homme a échoué l’alcootest avec un taux près du double de la limite permise par la loi.