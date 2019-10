Plusieurs arrestations effectuées en lien avec la conduite avec les capacités affaiblies

Au cours de la dernière semaine, les policiers du Centre de service de Saint-Georges ont arrêté six automobilistes en lien avec la conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue.

Les patrouilleurs ont intercepté et arrêté, le 10 octobre dernier, un homme de 33 ans pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges.



Cette même journée, vers 1 heure, une dame de 24 ans de Vallée-Jonction a été interceptée sur l’avenue Commerciale à Tring-Jonction. La dame a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Elle a fourni un échantillon d’haleine avec un résultat de plus d’une fois et demie la limite permise par la loi. Elle a également reçu un constat d’infraction de 486 $, puisque son véhicule n’avait pas le droit de circuler.

Le 11 octobre vers 1 heure, les patrouilleurs ont localisé un véhicule accidenté sur la route 173 à Beauceville. Le véhicule avait été impliqué dans une collision avec un poteau d’Hydro-Québec. Le conducteur, un homme de 28 ans de Saint-Georges, a été repéré non loin des lieux de la sortie de route. Il a été transporté à l’hôpital pour traiter ses blessures. Un prélèvement sanguin a d'ailleurs été fait afin de déterminer son taux d’alcoolémie. Deux constats d’infraction lui ont été émis, car le véhicule n’avait pas le droit de circuler et que les pneus du véhicule n’étaient pas conformes.

Un homme de 34 ans a été intercepté à la suite d’un appel de citoyen pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool sur le boulevard Dionne à Saint-Georges. Le tout s'est produit le 12 octobre dernier. Le conducteur a refusé de fournir un échantillon d’haleine. L'individu sera accusé de conduite avec les facultés affaiblies et de refus de subir un test d’alcoolémie.

Toujours le 12 octobre mais cette fois à 00 h 30, un automobiliste de 43 ans a été intercepté par les policiers. Le conducteur, originaire de Beauceville, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Son taux d’alcoolémie était supérieur à la limite permise par la loi.

Un homme de 56 ans a également été intercepté pour une infraction au Code de la sécurité routière, le 13 octobre dernier. Lors de l’entretien avec le conducteur, les policiers ont constaté qu’il avait les capacités affaiblies par l’alcool. L'individu a échoué l’alcootest avec un résultat de près du double de la limite permise par la loi.