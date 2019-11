Tempête à Saint-Georges : les pompiers sont débordés

En raison des conditions météorologiques qui frappent présentement la région, le Service incendie de Saint-Georges a répondu à près de 75 appels en l'espace de quelques heures.

« On répond pour toutes sortes d'appels présentement. On est de garde à la caserne, mais on a un appel à peu près aux cinq minutes comme c'est là », a spécifié le directeur du Service incendie, Sylvain Veilleux.