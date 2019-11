Tempête automnale : la situation se résorbe à Saint-Joseph

La situation se résorbe et revient tranquillement à la normale à Saint-Joseph, après que la Ville ait fait face hier à la tempête qui a touché la Beauce et Chaudière-Appalaches.

Saint-Joseph a notamment procédé à la réouverture des rues à l’exception du pont, l’eau ayant diminué d’un mètre, comme l’a confirmé le maire, Pierre Gilbert. Celui-ci a également ajouté que, cette fois-ci, la rivière avait transporté énormément de débris. La Ville s’affaire donc aujourd’hui à nettoyer le tout.

« Il y a eu des dommages mineurs à plusieurs maisons, des bardeaux de toit, certains panneaux arrachés, des choses comme ça, mais rien de vraiment majeur. Aujourd’hui, il y a des gens qui sont sur leur toit en train d’essayer de réparer ça. La piste cyclable a été inondée et jonchée de débris aussi. On a va s’occuper de ça au fur et à mesure », a mentionné M. Gilbert.

La tempête a d’ailleurs causé des dommages un peu partout. Des équipes des travaux publics font le tour des rangs afin d’en vérifier l’état et de rendre les lieux sécuritaires. Il a été rapporté que plusieurs arbres avaient été cassés et même déracinés.

« On a des équipes de pompiers qui font aussi le tour des maisons où l’électricité n’est pas revenue, pour voir si les gens ont besoin d’aide, si ça va ou s’ils ont besoin d’une intervention quelconque », a poursuivi le maire.

Deux secteurs de la ville sont privés d’électricité, mais il n’y a que quelques maisons qui sont affectées. Selon le maire, la situation devrait être rétablie en début de semaine.

Près du niveau centenaire

Pierre Gilbert avait affirmé hier qu’il s’attendait à atteindre le niveau centenaire et ce fut presque le cas, alors que le niveau d’eau a atteint 149,86 mètres.

« On a frôlé, mais on s’est pas rendu tout à fait. Au printemps dernier, en avril, on est allé un mètre au-delà, à 151,04 mètres. Les dégâts sont moindres, mais on peut dire qu’on a eu une inondation majeure », a-t-il indiqué.

Le maire de Saint-Joseph a également affirmé que la situation était présentement sous contrôle.