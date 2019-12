Un homme de Saint-Justine arrêté pour possession et trafic de drogue

Les policiers et enquêteurs du Centre de services de Saint-Georges ont procédé à la perquisition d’une résidence située sur la route 204 à Sainte-Justine le 5 décembre dernier.

C’est assisté du maître-chien qu’il a été possible de saisir sur les lieux près de 200 grammes de cannabis illégal, plus de 13 grammes de psilocybine et près de 200 $ en argent canadien. L’homme de 41 ans, Tommy Vachon a été arrêté pour possession et trafic de drogue. Il a comparu le même jour et a été gardé détenu. Il est revenu à la Cour le 6 décembre et est toujours détenu