Avertissement de smog en Beauce

Environnement Canada a émis hier un avertissement de smog qui est toujours en vigueur aujourd’hui pour les secteurs de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Etchemin.

Les températures basses et les conditions atmosphériques sont susceptibles d’entraîner une détérioration de la qualité de l’air. Le ministère indique que les concentrations élevées de polluants devraient persister encore ce matin.

Les personnes à risque sont les enfants asthmatiques et celles atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. Il leur est recommandé d’éviter les activités physiques intenses à l’extérieur jusqu’à la levée de l’avertissement de smog.

Il est demandé à la population de limiter l’utilisation des foyers et des poêles à bois, privilégier le transport collectif, et, si vous devez absolument utiliser votre voiture réduisez votre vitesse et évitez de laisser tourner le moteur au ralenti.

Il est à noter qu’au Québec, la principale source de particules fines qui contribue au smog est attribuable au chauffage au bois qui est devant l’activité industrielle et le transport.