L'homme retrouvé sous le pont de Beauceville est décédé

Ce matin, la Sûreté du Québec a confirmé que l’homme qui avait été retrouvé inanimé sous le pont de Beauceville hier en fin de journée était décédé.

Vers 15 h 30, les policiers de Robert-Cliche ont reçu un appel concernant une personne inconsciente à Beauceville. Les secouristes se sont empressés de retrouver l’homme et il a été transporté au centre hospitalier. Son décès a été constaté sur place. Il était âgé d’une trentaine d’années et venait de Sainte-Julie sur la Rive-Sud de Montréal. L’enquête est toujours en cours et la SQ ne rejette pas l’hypothèse d’un geste volontaire.