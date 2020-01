Une première année d'activités pour le programme MIRE

Le programme MIRE en est à sa première année d’activités dans les 30 bars du territoire de la Ville de Lévis. Pour le Service de police, l'objectif est de travailler en collaboration avec les tenanciers des établissements licenciés afin d’assurer la sécurité de la clientèle et du public.

Lancé officiellement le 15 juillet 2019, le programme répond aux quatre volets pour lesquels il a été déployé :

• Maintenir la sécurité

• Informer les tenanciers

• Réduire les plaintes

• Établir un partenariat

Après un peu plus d’un an d’existence, le Service de police de Lévis croit que le programme a pu contribuer à certains changements au niveau statistique. En effet, une importante diminution des plaintes a été constatée, en lien avec la tranquillité publique au niveau des accidents délit de fuite et du bruit. De plus, avec l’augmentation du renseignement criminel et la présence policière accrue, il y a une augmentation des conduites avec capacités affaiblies, des possessions et trafics de drogues, d’exécutions de mandats, des signalements de voies de fait et de signalements de personnes suspectes. Le tout est directement lié avec une meilleure communication entre tenanciers, employés, citoyens et les policiers qui sont plus présents dans les différents établissements licenciés afin d’assurer la sécurité du public.

Il est à noter que, dans une première phase, les 30 tenanciers avaient été rencontrés par les policiers afin d’obtenir leur collaboration et leur expliquer les objectifs du programme MIRE. Dans une deuxième phase, plus de 50 visites de dépistage dans les bars ont été effectuées par les policiers.

Toujours dans le but d’accomplir notre mission d’agir sur le sentiment de sécurité et d’assurer l’ordre public, les patrouilleurs continueront à faire leurs visites nocturnes et à travailler en collaboration avec les propriétaires des établissements licenciés.