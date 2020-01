Une voiture a foncé dans le restaurant Le Journel à Saint-Joseph

Vers 5 h 30 ce matin, le restaurant de l’Hôtel Le Journel Resto-Bar à Saint-Joseph sur la route 276 s’est fait défoncer par un véhicule utilitaire léger.

Selon la Sûreté du Québec, le conducteur aurait dit que c’était certainement dû à un problème mécanique, car il n’arrivait plus à freiner. Il a fait le choix de tourner pour prendre le stationnement de l’établissement, mais a malheureusement fini sa course dans le bâtiment. Deux personnes étaient à bord et l’on ne dénombre aucun blessé.

Nous avons tenté de rejoindre la propriétaire, mais elle était absente pour le moment. Le restaurant serait toujours en opération selon la page Facebook de l'hôtel, mais les appareils de Loterie-Vidéo seront d'usage pour une période indéterminée.