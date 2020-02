Incendie de bâtiment agricole à Sainte-Marie

Très tôt ce matin, un incendie a ravagé un bâtiment agricole au 1726 de la route Président-Kennedy à Sainte-Marie-de-Beauce.

Le troupeau de 25 et 30 vaches laitières a été entièrement sauvé et relocalisé selon nos sources. Les services incendie de Sainte-Marie, Scott, Saintt-Elzear, Saint-Bernard et Sainte-Marguerite ont été appelés sur les lieux sont sur les lieux de même qu'ne pelle mécanique.

Le bâtiment est une perte totale. La circulation dans le secteur s'est faite en alternance et au ralenti. en alternance dans le secteur.

Famille enlisée

Par ailleurs, hier soir, les policiers de la MRC du Granit ont entrepris une recherche pour trouver une famille de cinq personnes enlisée en forêt dans le coin de Saint-Robert.

À 21 h 30, des motoneigistes ont accompagné les policiers pour aller chercher la famille. Elle a finalement été retrouvée à 22 h 35. Les cinq membres étaient en bonne santé et ils ont été évacués de l'endroit grâce au véhicule de type ARGO du Service incendie de Saint-Gédéon.