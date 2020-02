Plus de 140 km/h dans une zone de 90 = 811$ et 10 points d'inaptitude

Un conducteur de 21 ans de Sainte-Justine, s’est vu remettre un constat d’infraction de 811 $ incluant l’amende et les frais et 10 points d’inaptitude après que son véhicule ait été intercepté par patrouilleur de la Sûreté du Québec un véhicule à plus de 140 km/h dans une zone de 90 km/h sur la Route 204 à Sainte-Justine le 28 janvier vers 16 h 30. Le permis de conduire de l'homme a été suspendu pour 7 jours.

Au cours de la semaine dernière, les patrouilleurs du centre de services de Saint-Georges ont effectué 9 opérations IMPACT et 63 constats d’infraction ont été émis lors de celles-ci. Principalement, ces opérations ciblent les excès de vitesse, le port de la ceinture de sécurité et l'utilisation du cellulaire au volant.

Par ailleurs, les patrouilleurs ont été appelés pour une collision matérielle survenue sur l’avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce le 1er février. Un des impliqués avait quitté les lieux de l’accident. Les policiers ont localisé le conducteur fautif non loin des lieux de la collision. Celui-ci, un homme de 25 ans de Sainte-Marie, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a soufflé plus de deux fois et demie la limite permise par la loi. Il comparaîtra le 8 mai au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. Le permis de l’individu a été suspendu sur le champ pour une période de 90 jours et son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours.

Le 3 février, les patrouilleurs ont intercepté et arrêté une femme âgée de 35 ans, de Saint-Côme-Linière, sur la 121e Rue à Saint-Georges pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Son taux d’alcoolémie était de plus du double de la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours.

Dans la nuit du 4 février, les patrouilleurs ont arrêté un homme de 23 ans de Saint-Georges pour possession de méthamphétamines, bris de probation et bris de promesse alors qu’il circulait sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges. Ce dernier a été détenu, et il devait comparaître au du palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce dans la journée du 4 février.