La Beauce ne sera pas épargnée par la tempête de deux jours

Selon les prévisions actuelles d’Environnement Canada, le Québec recevra d’importantes quantités de neige jeudi et vendredi. La Beauce ne sera pas épargnée par un mélange de neige et de pluie verglaçante.

Ce sont deux systèmes d’importance provenant des États-Unis qui feront leur entrée sur le sud de la province jeudi matin. On attend une accumulation totale de neige entre 15 et 25 cm dans la région jusqu’à samedi matin. Les localités près de la frontière américaine pourraient recevoir de la pluie verglaçante dans la nuit de jeudi à vendredi matin.

On annonce des températures froides augmentant la vitesse d’accumulation de la neige. La visibilité sur les routes vendredi en particulier risque d’être nulle par les rafales de plus de 25 km/h qui causeront de la poudrerie. Durant la nuit de jeudi à vendredi, les températures plus chaudes transformeront les précipitations en pluie verglaçante pouvant dépasser les 5 cm d’accumulation. Cela dépendra du positionnement du centre dépressionnaire. Après la pluie, la neige sera de retour en force le vendredi matin. Vers la fin de la journée, les Beaucerons pourront commencer à pelleter, car le temps se calmera.

Depuis le début de l’année, la Beauce n’a été marquée que par une journée de précipitations majeures. Il faudra s’habiller chaudement, car les températures chuteront durant la fin de semaine après le passage de cette tempête.

Envoyez vos images !

Êtes-vous prêt pour ces deux jours ? Envoyez-nous vos photos durant le mauvais temps !