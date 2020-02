Plusieurs jours de bordée de neige pour la Beauce

Les sites de prédictions météorologiques ne semblent pas s’entendre sur le nombre total de précipitations de neige, mais une chose est certaine, c’est que la Beauce sera gâtée par la neige dans les trois prochains jours.

Selon Environnement Canada, la région recevra une première chute de neige ce matin de 5 à 10 cm avant que la neige ne s’affaiblisse cet après-midi. Ce n’est que durant cette nuit que les précipitations reprendront de la vigueur et tomberont fortement jusqu’en fin de journée vendredi. Ce jour-là, on prévoit de 25 à 35 cm de neige. À cause des précipitations et du vent, la visibilité sera réduite sur les chemins et rendra les déplacements difficiles. Il faut mieux éviter de sortir inutilement.

Sur l’application Windy, la tempête qui est déjà à notre porte prend une ampleur un peu plus drastique. Ce serait Sainte-Marie qui sera la ville la plus touchée en Beauce avec une accumulation de près de 52 cm de neige en trois jours. À Saint-Georges, on parle à l’heure actuelle de 41 cm pour cette même période.

Pour le moment, ce ne sont que des prédictions et les Beaucerons doivent s’attendre à beaucoup de neige et être prudents. Il est sûr que nous ne pourrons que savoir qui avait raison samedi après que le calme soit revenu et que nous soyons obligés de sortir nos pelles après cette tempête hivernale.

