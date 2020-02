Tempête hivernale : 30 cm de neige sont attendus pour la journée

La tempête hivernale annoncée est arrivée ce matin rendant les conditions des routes très difficiles et obligeant la fermeture de plusieurs établissements scolaires.

Selon Environnement Canada, depuis jeudi, jusqu’à tôt ce matin, entre 10 et 15 cm de neige sont déjà tombés. On annonce de 20 à 30 cm supplémentaires jusqu’à ce soir. Les précipitations continueront toute la journée. Dans le secteur nord-est, on attend des rafales de vent jusqu’à 60 km/h ce qui provoquera de la poudrerie.

Conditions routières

Les routes sont actuellement couvertes et très glissantes un peu partout en Beauce. Selon Québec 511, de Saint-Gédéon-de-Beauce jusqu’à Québec, les routes principales sont couvertes et la visibilité dans certains secteurs est réduite : les sections de Saint-Martin à Saint-Georges, de Saint-Théophile à Saint-Georges et de Saint-Georges à Beauceville.

Plusieurs sorties de route un peu partout dans la province ont été signalées. La Sûreté du Québec est présente afin d’intervenir aux endroits stratégiques. Elle rappelle d’ailleurs que les collisions, lors de conditions climatiques précaires, sont principalement causées par le comportement des conducteurs qui n’adaptent pas leur conduite en conséquence. D’ailleurs, selon l’article 330 du Code de la sécurité routière, le conducteur d’un véhicule routier doit réduire la vitesse de son véhicule lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou d’autres précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou n’est pas entièrement dégagée.

Ils invitent les utilisateurs du réseau routier à réduire leur vitesse, à garder leurs distances avec le véhicule qui les précède et à s’assurer que leurs vitres, phares et feux sont bien dégagés. Vous devez également évaluer si vous pouvez retarder vos déplacements non essentiels jusqu’à ce que les conditions s’améliorent. Les conditions peuvent se détériorer rapidement.

Fermeture établissements scolaires et administratifs

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin a annoncé la fermeture pour la journée de tous ses établissements et/ou édifices administratifs. Les activités prévues en soirée et les cours du soir de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes sont également annulés. Pour ce qui est des services de garde des écoles, leur ouverture en cette journée pédagogique est dictée par la politique adoptée à cet effet par chaque conseil d’établissement. Voir la liste des services de garde fermée ici : https://www.enbeauce.com/actualites/education/375984/tous-les-etablissements-etou-edifices-administratifs-de-la-commission-scolaire-sont-fermes-pour-la-journee

Le Cégep Beauce-Appalaches a suspendu les cours pour la journée pour l’ensemble de ses campus de Saint-Georges, Sainte-Marie, Lac-Mégantic et Saint-Joseph. Aucun cours n’aura lieu qu’il soit offert en classe, en ligne ou dans un milieu de stage. Leurs bureaux administratifs demeurent ouverts, mais le service alimentaire demeure fermé.

L'École Jésus-Marie de Beauceville est également fermée pour la journée.

Fermeture de plusieurs endroits

Si vous allez visiter un organisme, des bureaux municipaux ou des installations de loisirs, vérifiez qu’ils sont ouverts avant de vous déplacer. Si vos enfants ont des activités sportives, il se peut que votre club décide d’annuler les cours.

Si vous êtes témoins d’un évènement ou vous avez des images de la tempête envoyez-nous vos photos par courriel à [email protected]