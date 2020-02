Tempête : de nombreux accidents, des routes fermées et beaucoup de neige

La météo n’a pas cessé de se dégrader au fil des heures en Beauce. La neige tombe en plus grande quantité très rapidement et le vent s’est levé. Les routes sont rendues par endroit impraticable ou très dangereuses. On compte déjà de nombreux graves accidents.

Carambolage sur l’autoroute 73

Vers 11 h ce matin, un carambolage entre des véhicules lourds et de promenades s’est déroulé sur l’autoroute 73 nord à la hauteur de Sainte-Hélène-de-Breakeyville entre les km 123 et 128. On compte un blessé grave pour le moment. Cet accident a forcé la fermeture de cette section de l’autoroute.

Accident sur la route 204

Vers 12 h, un accident majeur s’est produit sur la Route 204 à la hauteur du Théâtre Ganoué à Saint-Prosper. Selon la Sûreté du Québec, un camion de billots de bois se serait renversé après que le conducteur a tenté d'éviter un véhicule de déneigement. Il aurait percuter un poteau électrique. Selon nos informations, trois poteaux seraient tombés. Il s’est suivi d’une panne de courant pour 84 clients. La route est actuellement fermée entre la Route 275 et la Route 277 dans les deux directions.

Fermeture

La Route 173 entre la Route Coulombe à Saint-Isidore et Chemin Jean-Guérin à Saint-Henri est fermée pour conditions mauvaises et difficiles.

Conditions routières

La visibilité est nulle sur presque tout le routier beauceron. Les routes sont couvertes et glissantes. Les équipes de déneigement tentent de fournir, mais les précipitations de neige s’accumulent rapidement. Nous rappelons que vous devriez éviter tout déplacement non nécessaire ou sinon d’être extrêmement prudent.

Environnement Canada prévoit encore 10 à 15 cm de neige d’ici ce soir et des rafales de vent allant jusqu’à 60 km/h. Les conditions peuvent changer rapidement.

