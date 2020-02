Perquisition à Saint-Georges en lien avec le cannabis

Une opération en lien avec la production de cannabis illicite a été effectuée par le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec (SQ), le mercredi 5 février, sur la 127e rue à Saint-Georges.

Les policiers ont réalisé une perquisition lors de laquelle ils ont saisi 196 plants et 134 boutures de cannabis. Près de 11 kg de cannabis, de même que de la résine de cannabis et des équipements de production ont aussi été confisqués.

Trois individus ont été arrêtés en lien avec cette affaire, soit trois hommes âgés de 28, 31 et 58 ans. Les suspects pourraient faire face à des accusations en vertu de la Loi sur le cannabis.

Le Service des enquêtes sur la contrebande, via le programme ACCES-Cannabis, a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faites à la SQDC.

La SQ rappelle que toute information sur la contrebande de cannabis peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.