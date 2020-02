16 constats d'infractions émis par les policiers de la SQ

Les policiers ont émis récemment 16 constats d'infraction et un avertissement sur le territoire du Centre de services de Sainte-Marie, dans le cadre de la Semaine de campagne de sécurité dans le transport scolaire.

Un total de 67 opérations ont été réalisées dans les zones scolaires, alors que 166 véhicules ont été vérifiés, dont 17 autobus. Les semaines de la sécurité dans le transport scolaire ont débuté le 3 février et se poursuivront jusqu'au 14.

Plusieurs opérations de sensibilisation se sont également déroulées dans l’ensemble du CSMRC. Près de 300 dépliants ont été remis ainsi qu’un constat d’infraction.

Lors de ces interventions, certains patrouilleurs étaient à bord des autobus scolaires afin de signaler les comportements délinquants de certains conducteurs et permettre ainsi l’interception de ceux-ci.

24 constats d'infraction remis à des motoneigistes

Les policiers ont également émis 24 constats d'infraction et 28 avertissements, lors de 18 opérations visant les motoneigistes. Ces interventions ont eu lieu lors de la fin de semaine des 8 et 9 février.

Au total, 236 motoneiges et 15 véhicules ont été vérifiés. Les opérations ont été effectuées autant par des agents motoneigistes que des patrouilleurs sur la route.

Opérations IMPACT

Entre le 3 et le 10 février, les policiers sont aussi intervenus lors de six opérations IMPACT, touchant principalement la vitesse. Lors de celles-ci, 51 constats d’infraction ont été émis.

Deux opérations de sensibilisation ont été effectuées par des policiers à Sainte-Marie, les 4 et 5 février, et auxquelles ont participé les étudiants de l’école MGR Feuilletault. Ceux-ci ont présenté des dessins sur la sécurité aux abords des autobus scolaires. Quatre d’entre eux ont eu la chance de distribuer les dessins aux automobilistes lors de ces opérations avec les policiers. De plus, les agents ont également rencontré les conducteurs d’autobus scolaire.