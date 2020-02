Intervention des pompiers de Saint-Georges sur la 107e Rue

Les pompiers de Saint-Georges ont été appelés vers 9 h à intervenir chez l'entreprise Manac, située sur la 107e Rue.

Selon le directeur du service incendie, Sylvain Veilleux, un moteur qui aurait surchauffé semble être à l'origine de la présente intervention. La situation est sous contrôle pour l'instant et les employés ont réintégré l'établissement.

Le directeur n'était pas en mesure de donner davantage d'informations à ce sujet, au moment d'écrire ces lignes.

Mise à jour - 11 h 42



Le directeur du Service incendie a précisé les informations données un peu plus tôt ce matin concernant cette intervention. C'est plutôt un début d'incendie au niveau du système de ventilation sur le toit qui aurait nécessité celle-ci, à la suite de travaux de ponçage.



« Des étincelles ont mis le feu à cette petite structure-là. Les employés avaient contenu le feu avant notre arrivée. Nous, on a juste fait les constatations, enlever quelques morceaux de bois qui avaient brûlés. On a sécurisé les lieux avant notre départ », a-t-il résumé.

Trois camions autopompes, de même que le camion-échelle ont été dépêchés sur place.