Une tempête hivernale pour jeudi !

Environnement Canada prévoit un important système dépressionnaire qui viendra frapper de plein fouet le sud-ouest du Québec dès cet après-mdi. Par contre, cette tempête hivernale aux conditions dangereuses atteindra son apogée jeudi en mi-journée.

Pour le moment, le secteur de Saint-Georges devrait recevoir près de 18 cm de neige, Sainte-Marie près de 17 cm et Lac-Mégantic près de 20 cm, ce jeudi. Dans certaines régions du Québec, on prévoit des accumulations supérieures à 25 centimètres voir plus de 35 centimètres.

Les conditions routières pourraient rapidement se détériorer et rendre les déplacements difficiles. Il est conseillé de limiter vos déplacements et de vérifier sur Québec 511 l’état des routes.

Pour savoir si l'école de votre enfant subira une fermeture, surveillez EnBeauce.com demain matin.

Envoyez-nous vos photos de cette deuxième tempête de neige de l’année !