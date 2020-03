Un poulailler rasé par les flammes à Saint-Isidore

Le Service d’incendie de Saint-Isidore a été appelé ce matin vers 6 h 30 pour intervenir au 223 rue Sainte-Geneviève pour l’incendie d’un poulailler.

Selon le directeur du Service incendie de Saint-Isidore, Steve Rousseau, dès l’arrivée des premiers véhicules, les intervenants ont constaté que le bâtiment de 200 pieds de long et de deux étages était à plus de 50 % enflammé. Les pompiers locaux ont dû faire appel aux services des municipalités de Scott, Sainte-Hénédine et Saint-Lambert. Ils ont tenté d’éviter la propagation de l’incendie à d’autres bâtiments et le directeur affirme qu’ils ont réussi.

Le poulailler contenait entre 35 000 et 38 000 jeunes poulets et poussins d’une dizaine de jours. Le bâtiment agricole est une perte totale et on compte environ 8 M$ en dommages. En ce moment même, l’excavatrice est sur place pour terminer le travail. On ignore la cause de l’incendie et M.Rousseau indique que cela risque d’être difficile pour l’équipe de la trouver, car les dommages sont considérables.