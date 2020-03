Un motoneigiste arrêté à Sainte-Marie avec les capacités affaiblies

Entre le 17 février et le 2 mars, les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont effectué plusieurs opérations et ont procédé à des arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies.

Durant les 9 opérations IMPACT qui touchaient principalement la vitesse et le non-port de la ceinture de sécurité, 73 constats d’infraction ont été donnés.

En fin de semaine dernière, il y a eu plusieurs vérifications de motoneige. Ces opérations ont été réalisées par les policiers des postes du Centre de services en véhicule patrouille et également par les policiers motoneigistes, aux intersections des routes et des sentiers de motoneige. Au total, il y a eu 8 sorties en motoneige et 9 interventions aux abords des sentiers. Durant ces opérations, un total de 588 motoneiges et 9 véhicules ont été vérifiés. De plus, 26 constats d’infraction et 29 avertissements ont été émis.

Un motoneigiste de 37 ans a été arrêté pour conduire avec les capacités affaiblies dans la nuit du 22 février, vers 3 h. Les policiers de la MRC Nouvelle-Beauce l’ont intercepté alors qu’il conduisait sans casque près du boulevard Vachon, à Sainte-Marie. L’individu a été soumis à l’éthylomètre et l’a échoué, avec des résultats dépassant la limite permise par la loi. L’homme a été libéré par citation à comparaître.