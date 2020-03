Pluie, verglas et vents forts à venir

Selon Environnement Canada, ce vendredi les secteurs de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Etchemin recevront de la pluie alors que du verglas pourrait se former, le tout accompagné de vents forts.

Ce cocktail météo est dû à un intense système dépressionnaire qui affectera l’ensemble de la province vendredi et samedi.

Pour la Beauce, on attend entre 10 et 15 millimètres de pluie et entre 1 et 3 cm de neige. Les précipitations devraient débuter dans la nuit de jeudi à vendredi. La population est invitée à la prudence le matin, car la pluie pourrait être verglaçante alors que les températures seront près du point de congélation. Des vents de plus de 30 km/h sont attendus.

De plus, les précipitations et les températures douces pourraient accélérer la fonte du couvert neigeux et la rivière Chaudière sera à surveiller.