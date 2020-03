Un jeune homme a volé un véhicule tout-terrain à East Broughton

Suite à une surveillance en lien avec le vol d’un véhicule tout-terrain à East Broughton le 28 mars, les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont procédé à l’interception d’un individu dans le secteur de St-Bernard.

Ce dernier circulait à bord d’une camionnette tirant une remorque. Suite à des vérifications, les policiers ont pu confirmer que le VTT qui se trouvait dans la remorque était bel et bien celui qui venait d’être volé.

L’homme de 19 ans, de St-Lambert-de-Lauzon, a été arrêté et amené au poste de police pour y être interrogé. Il a été libéré par promesse de comparaître et il reviendra à la cour à une date ultérieure pour répondre à des possibles accusations de vol de véhicule et d’introduction par effraction.

De plus, il a reçu un constat d’infraction au montant de 489 $ pour avoir conduit alors qu’il faisait l’objet d’une sanction, son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours et la remorque remisée.

Le véhicule tout-terrain volé a été restitué à son propriétaire.