La rivière Chaudière sort à nouveau de son lit durant la nuit

Hier, la Ville de Saint-Georges a été la première à voir une partie de ses rues inondées par la sortie de la rivière Chaudière. Toute la journée, les services d’urgence ont été sur leurs gardes dans les municipalités voisines, dont Beauceville. Cette nuit, des évacuations ont été nécessaires dans l’ouest entre la 114e rue et la 132e rue, et sur le boulevard Renault.

Beauceville

On surveillait de près l’embâcle qui s’était formé à Notre-Dame-des-Pins. C’est vers 3 h du matin qu’elle a cédé et qu’elle s’est dirigée vers le centre-ville de Beauceville créant des inondations sur les deux rives. Heureusement, la rivière a été plus clémente que l’année dernière. Le niveau a rapidement baissé et vers 7 h 30 la Ville indiquait que trois propriétés ont été évacuées. La population doit toutefois continuer à être prudente même si on ne prévoit pas de risque d’inondation imminent.

L’embâcle se situe de la rivière le Bras jusqu’au 183 avenue Lambert. Le boulevard Renault est partiellement fermé à partir du pont direction nord, la route 173 est fermée de la route du Golf jusqu’à Saint-Joseph et l’Avenue Lambert Nord est fermée à toute circulation.

Le maire de Beauceville, François Veilleux tiendra un point de presse à 10 h 30 pour expliquer la situation.

Saint-Joseph

À l’heure actuelle, Saint-Joseph est aussi aux prises avec des inondations moyennes ce qui a obligé la fermeture de la route 276 entre la route 112 et la rue Martel dans les deux directions. Il n’est toujours pas possible de traverser entre les deux rives.

Sainte-Marie

Sainte-Marie qui avait également été durement touchée par les inondations 2019 s’est mise il y a une heure en mode urgence prévenant la population d’un risque d’inondation plus important que celle déjà en cours.

Scott

Selon le Système de surveillance de la rivière Chaudière, la municipalité a atteint le seuil d’inondation mineure.

EnBeauce.com surveillera la situation durant la journée, suivez-nous !