Possible bombe météo sur le Québec

Si en avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil, il semble qu'en mai, il faut rester tout habillé! La Beauce s'est réveillée en ce samedi matin 9 mai 2020 avec un tapis de neige alors qu'une possible bombe météo frappera le Québec pour la fête des Mères.

Ainsi, samedi et dimanche, de bonnes quantités de neige et de fortes rafales sont attendues. Toutes les régions auront droit à au moins quelques flocons d'ici dimanche soir, jour de la fête des Mères.

La situation est plutôt inhabituelle mais ce n'est pas du jamais vu. En moyenne, le Québec reçoit ses derniers cinq centimètres de neige lors de la dernière semaine d'avril.

En Beauce, on prévoit une accumulation de neige possible aujourd'hui de 1 à 3 cm sur fond nuageux alors que demain, on pourrait se retrouver avec un mélange de neige et de pluie.

« Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver », comme le chante Gilles Vigneault.