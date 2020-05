Opération policière Sainte-Marie : le rapport final du BEI a été transmis

Le 15 août 2019, un civil de 33 ans avait perdu la vie à Sainte-Marie lors d’une intervention policière de la Sûreté du Québec. Le Bureau d’enquête indépendante avait été mandaté pour déterminer les circonstances du décès.

Selon le rapport d’enquête, vers 10 h 30 les policiers se sont présentés à une résidence pour entrer en contact avec un homme, en lien avec une situation conflictuelle. Ayant tenté d’entrer à plusieurs reprises, les agents ont obtenu un mandat d’entrée et ont pénétré dans la résidence vers 13 h 30. Une déflagration s’est fait entendre provenant de la maison ce qui a obligé les policiers à se retirer et à établir un périmètre de sécurité. Les agents du Groupe tactique d’intervention ont pénétré vers 15 h 15 et ils ont retrouvé le corps inanimé de Marin Chevrel.

Le 16 avril dernier, le BEI a transmis son rapport au Directeur des poursuites criminelles et pénales et au Bureau du coroner. C’est sur la base de ce rapport que le DPCP déterminera s’il y a lieu de porter des accusations contre les policiers impliqués. Ce rapport n’est pas public puisqu’il contient des renseignements sensibles et nominatifs, des déclarations des personnes impliquées et des témoins de même que des éléments de preuve. Conséquemment, aucune autre information sur les faits ou sur l’enquête ne sera divulguée par le BEI.