Opération policière à Sainte-Marie : le civil décédé a été identifié

Le civil décédé, lors de l’intervention policière de la Sûreté du Québec, sur la rue de la Gorgendière à Sainte-Marie, a été identifié par le Bureau du coroner.

Il s’agit de Marin Chevrel, un homme de 33 ans de Sainte-Marie. Cette annonce a été faite le 20 août dernier par voie de communiqué par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI). Ces derniers continuent d’examiner les circonstances qui entourent cet événement.

Rappel de l’évènement

Selon les dernières informations du BEI, des policiers de la SQ s’étaient déplacés le 15 août vers 10 h 30, le matin à une résidence de Sainte-Marie pour entrer en contact avec un homme, en lien avec une situation familiale conflictuelle. Les policiers n’auraient pas été en mesure de communiquer et d’obtenir une réponse de l’homme, ils auraient obtenu un mandat d’entrée afin de pénétrer dans la résidence vers 13 h 30. Une déflagration aurait été entendue, ce qui les a obligés à quitter les lieux et de demander au Groupe technique d’intervention (GTI). Les membres du GTI auraient tenté une approche vers 15 h et ce serait à ce moment qu’ils auraient découvert le corps décédé de Marin Chevrel.

Demande du BEI

Le BEI demande à quiconque aurait été témoin de cet événement de communiquer avec lui via son site web au www.bei.gouv.qc.ca.