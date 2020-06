Un motocycliste reçoit 5 296$ d'amende et 17 points d'inaptitude

Le 30 mai, la Sûreté du Québec a procédé à l’arrestation de deux conducteurs sur le territoire, dont l’un, pour conduite avec les capacités affaiblies et un autre qui a décidé de prendre la fuite.

Vers 22 h 15, un automobiliste de 46 ans de Québec a été intercepté sur la Route 112 à Tring-Jonction alors qu’il circulait à 89 km/h dans une zone de 50 km/h. En plus d’avoir dépassé la limite de vitesse, l’homme a aussi été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Un échantillon d’haleine a démontré un taux d’alcoolémie supérieur à plus d’une fois et demie la limite permise par la loi. Il comparaîtra en septembre au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. En plus de voir son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours, l’automobiliste a reçu un constat d’infraction de 269 $ et 3 points d’inaptitude pour sa vitesse excessive.

Lorsque les policiers de la Sûreté du Québec patrouillaient avec le véhicule possédant un lecteur de plaques, ils ont capté une moto circulant sur la voie publique sans avoir acquitté ses droits d’immatriculation. Les policiers voulant l’intercepter, le conducteur de la moto a pris la fuite. À la suite de près d’une dizaine infractions commises, plusieurs constats lui ont été rédigés pour un total de 5296 $ d’amende et 17 points d’inaptitude.