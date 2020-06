Le danger d’incendie de forêt variera d’ «élevé» à «extrême», avise la SOPFEU

La crête anticyclonique qui s’installe sur la province en ce début de semaine et qui apportera du temps sec et chaud pour plusieurs jours favorisera l’éclosion d’incendies en forêt et à proximité de celle-ci, avise la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU),

L’absence de précipitations et un bas taux d’humidité relative feront augmenter le degré de vulnérabilité de la forêt sur l’ensemble de la province et le danger d’incendie variera d’ «élevé» à « extrême » dans plusieurs régions forestières, dont Chaudière-Appalaches. La vigilance est de mise tant qu’il n’y aura pas de précipitations appréciables.

La SOPFEU pourrait, d’ici quelques jours, suggérer des mesures préventives lors des travaux forestiers et sylvicoles.