Introduction par effraction à Saint-Elzéar

Les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce font enquête sur une introduction par effraction sur la rue des Érables à Saint-Elzéar.

L’infraction s’est produite entre le 10 et le 11 juin. Le suspect se serait introduit par l’arrière du commerce en forçant une fenêtre. L’individu a volé le contenu du tiroir-caisse.

Accident

Lundi, vers 9 h, une collision impliquant deux motocyclettes s’est produite sur la rue Iberville dans la municipalité de Saint-Lambert. La première moto a frappé un chevreuil et la seconde a été dans l’impossibilité de les éviter. Les deux conducteurs, âgés de 72 ans et 69 ans, ainsi qu’une passagère de 64 ans, tous de Québec, ont été transportés au centre hospitalier le plus proche pour y soigner des blessures mineures.