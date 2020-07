Un jeune homme manque à l'appel à Frampton

La Sûreté du Québec est actuellement en train d'enquêter sur la disparition d'un jeune homme d'âge mineur, presque majeur dans les environs de Frampton.

La porte-parole de la SQ ne pouvait nous en dire plus pour le moment, mais une description devrait suivre dans les prochaines heures.

Un message de ses parents circulent actuellement sur les réseaux sociaux : « Voici mon fils Dereck Lagrange. Il a été vu pour la dernière fois cette nuit du 2 -3 juillet à 1 h 45 à Saints-Anges. La Sûreté et nous mêmes sommes à la recherche. Il a laissé son cellulaire à la maison et a ramené l’auto à Frampton et il nous a laissé un message troublant. Svp, partagez. Si vous avez des informations svp, avisez-nous ou la Sûreté de Sainte-Marie. Merci infiniment. »