Martin Carpentier: La Sûreté du Québec suspend ses recherches terrestres à Saint-Appolinaire

La Sûreté du Québec (SQ) a annoncé hier soir, par voie de communiqué, qu’elle module ses moyens d’enquête afin de retrouver Martin Carpentier.

Depuis le 8 juillet, date de la disparition de Martin Carpenter et ses deux filles, la SQ explique avoir reçu, traité, validé et analysé plus de 1000 signalements ainsi que d’avoir fouillé plus 700 adresses, dépendances, chalets et autres lieux dans le but de localiser l’homme ou d’y trouver des indices.

« Nous sommes à l’affût de nouvelles informations nous permettant de redéployer nos effectifs dans d’autres secteurs. Parallèlement à cela, d’autres démarches d’enquête sont en cours. Nous n’élaborerons pas quant à la nature de celles-ci afin de ne pas nuire à leur efficacité. », indique le communiqué.

La SQ invite la population à rester vigilante à transmettre toute information susceptible de les aider en composant *4141, 310-4141 ou encore le 911.

Vendredi, le corps policier avait publié une nouvelle photo de Martin Carpentier sur Twitter.