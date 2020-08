Les employés de Cliche Auto Ford sauvent leur commerce d'un incendie

Les employés de Cliche Auto Ford à Vallée-Jonction ont maitrisé un incendie causé par la foudre s’étant déclaré ce matin au deuxième étage de leur commerce.

M. Daniel Michaud du service d’incendie de Vallée-Jonction nous confirme qu’à 7h02, les pompiers ont été avisés d’un incendie chez Cliche Auto Ford. Des flammes et de la fumée étaient visibles.

Suite à un impact avec la foudre, un panneau électrique situé au deuxième étage du bâtiment a pris en feu.

À l’arrivée du service d’incendie, les employés de Cliche Auto avaient déjà maitrisé les flammes à l’aide d’un extincteur. Les pompiers ont ensuite contrôlé les points chauds et se sont assurés que le bâtiment était évacué.

Le service d’incendie n’a pas trouvé de point d’impact de la foudre. Selon Daniel Michaud, les deux hypothèses qui expliqueraient l’incendie sont que la charge électrique serait rentrée par la mise à la masse ou par le système d’Hydro-Québec. L’hypothèse de la mise à la masse est mise de l'avant par les pompiers.

À 8h25, l’équipe d’électriciens et Hydro-Québec étaient présents sur les lieux pour effectuer cette vérification. À ce moment, il restait un peu de fumée à l’intérieur du bâtiment, mais toute la situation était sous contrôle.

En raison du statut du bâtiment commercial et n’étant pas relié au réseau d’alimentation d’eau, le service d’incendie de Sainte-Marie est venu en entraide avec un camion-échelle et un camion-citerne, ainsi que les services d’incendie de Tring-Jonction, Saints-Anges et Saint-Joseph.