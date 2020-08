Un jeune garçon de 10 ans mordu au visage par un chien

Nolan, un garçon de 10 ans, a été mordu au visage par le chien d'une gardienne à Saint-Joseph-de-Beauce, en fin d'après-midi le vendredi 21 août.

Jason Bergeot, le père du petit garçon, se rendait au domicile de sa gardienne pour récupérer sa petite fille de cinq ans qui y passait son dernier jour avant de commencer l'école cette semaine.

Alors qu'ils discutaient sur le pas de la porte, Nolan, qui accompagnait son paternel, s'est tourné pour rejoindre la voiture et le chien lui a soudainement sauté au visage. Il a ensuite été emmené à l'hôpital où 10 points de suture ont été nécessaires pour soigner ses blessures à l'oreille et à la joue.

Samedi, la famille de l'enfant a déposé un rapport à la police et a pris contact avec un avocat. Elle compte aller à la cours des petites créances pour réclamer le dédommagement des frais médicaux engendrés et ceux d'une éventuelle chirurgie réparatrice à venir.

Le chien était toujours en liberté et souvent dans le parc fermé où jouaient les enfants en gardiennage, selon Jason Bergeot qui a également précisé qu' « il [le chien] m'a déjà mordu sans me faire mal, mais je me doutais qu'un accident arriverait."

De races croisées, le chien est en quarantaine pour le moment et a été pris en charge par la SCPA de Beauceville pour subir une évaluation comportementale.

Contactée par EnBeauce.com, la gardienne et propriétaire du chien, a refusé de commenter l'incident.