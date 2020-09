Une femme blessée gravement dans un accident de travail à Saint-Joseph

Une femme âgée d'une quarantaine d'années a failli perdre la vie dans un accident de travail mardi après-midi à Saint-Joseph.

En effet, les ambulanciers ont été appelés vers 14h15 dans une entreprise de fabrication de maisons modulaires située sur la rue du Parc à Saint-Joseph.

La femme est tombée d'un escabeau sur une hauteur d'environ 6 pieds et s'est blessée gravement. Elle a été transportée dans un hôpital de la région de Québec. On ne craint désormais plus pour sa vie.

La Sûreté du Québec s’est rendue sur place afin de s’assurer qu’il n’y avait pas d’éléments criminels. De son côté, la CNESST a également ouvert une enquête.