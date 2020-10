Série de vols dans la MRC de La Nouvelle-Beauce

Le Centre de services de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec a rapporté plusieurs vols sur le territoire de la MRC de Nouvelle-Beauce au cours de la semaine dernière.

Ainsi, le 1er octobre, les policiers de la MRC de Nouvelle-Beauce ont été informés que des vols de catalyseurs avaient été commis sur quatre véhicules à Saint-Isidore et un autre à Scott. Une enquête est en cours.

Toujours du côté de la MRC de Nouvelle-Beauce, le 1er octobre aussi, une introduction par effraction est survenue dans une résidence de Sainte-Marie. Le suspect s’est introduit dans la maison et il a subtilisé près de 400$. Le dossier est toujours sous enquête.

Le 2 octobre, les policiers ont été avisés que trois vols dans des véhicules étaient survenus à Sainte-Marie. Le ou les malfaiteurs se sont emparés de différents objets, tels qu’un téléphone cellulaire et un portefeuille. La Sûreté du Québec rappelle qu’il est facile de se prévenir contre ce type de vol en verrouillant les portières du véhicule et en le stationnant dans un endroit éclairé. De plus, l’article 381 du Code de la sécurité routière prévoit une amende de 108$ pour avoir laissé sans surveillance un véhicule routier sans avoir verrouillé les portières.

Par ailleurs, le 3 octobre, une motocyclette rouge, de marque Honda, modèle CRF50 année 2020, a été volée à Saint Bernard. La motocyclette, qui était garée à l’arrière de la résidence, aurait été chargée sur une remorque pour quitter les lieux. Une enquête est en cours.

Signalons enfin qu'au cours de la nuit du 4 octobre, les policiers ont procédé à l’arrestation d’un homme de 40 ans en lien avec des méfaits qu’il aurait commis sur un véhicule à Saint-Lambert. L’homme intoxiqué, qui refusait de collaborer, a dû être maitrisé par les agents. Il a été libéré par la suite avec des conditions à respecter en attente de la suite des procédures.

Interventions de sécurité routière

Au cours de la semaine dernière, les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont réalisé 43 opérations pour la vitesse dans les zones scolaires et 18 opérations « Transpec » pour le respect des transports scolaires.

Ces opérations ont permis de vérifier 73 véhicules et 11 autobus. Il y a eu quatre constats émis pour excès de vitesse, un constat d’infraction pour le non-respect d’un arrêt obligatoire, deux constats pour diverses infractions ainsi que 21 avertissements.

De même, les policiers ont effectué quatre patrouilles aux abords des sentiers de véhicule tout-terrain. Lors de celles ci, deux constats d’infraction et un avertissement ont été émis.

Enfin, les policiers ont réalisé trois opérations IMPACT ciblant principalement la vitesse. Lors de ces opérations, il y a eu émission de 14 constats d’infraction pour des excès de vitesse.