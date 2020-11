Saisie de cocaïne à Sainte-Marie: un homme arrêté

Une perquisition en matière de stupéfiants a été effectuée le 6 novembre, sur l’avenue de la Sablière à Sainte Marie, par les policiers du Centre de services de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, qui en a résulté à l'arrestation d'un homme dans la vingtaine, accusé de trafic de drogues.

Sur place, les agents ont saisi plus de 30g de cocaïne, plus de 200 comprimés de métamphétamine, près de 300 comprimés de médication diverses, environ cinq comprimés d’ecstasy (MDMA), près de 20 ml de GHB, plus de 250$ en argent, ainsi que des cellulaires. Le suspect a comparu sous des chefs d’accusation reliés aux stupéfiants.

Par ailleurs, ke 6 novembre vers 17 h 30, une sortie de route est survenue à Saint-Lambert alors que le conducteur, un homme de 40 ans, a perdu le contrôle de son véhicule. Sur les lieux, les policiers ont procédé à son arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Au poste, il a refusé d’effectuer les tests à l’éthylomètre. Le suspect a également été arrêté pour refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix. Ce dernier a été libéré par citation à comparaître.

Toujours à Saint-Lambert, le 7 novembre vers deux heures du matin, lors d’une interception sur la route, les policiers ont constaté que le conducteur du véhicule intercepté, un homme de 31 ans de Québec, était sous l’effet de la drogue. Ce dernier a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies. Suite à une évaluation au poste, le suspect fût libéré et devrait comparaître à une date ultérieure.

Le 7 novembre, un homme de 37 ans de Sainte-Marie a stationné son véhicule en bordure de la route au sommet d’une pente en sens inverse à Saints-Anges. Un autre véhicule, qui circulait sur la route, a percuté le camion qui était stationné. Un constat d’infraction de 1 546$ et de 4 points d’inaptitude a été émis au résident de Sainte-Marie pour une action susceptible d’avoir mis en péril la sécurité des personnes ou la propriété.

Interventions de sécurité routière

Au cours de la dernière semaine, les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont réalisé 45 opérations en sécurité routière dans les zones scolaires.15 opérations « Transpec » pour le respect des transports scolaires ainsi qu’une opération « policier à bord » ont été réalisées. Ces opérations ont permis de vérifier 26 véhicules et 5 autobus scolaires. 3 constats ont été émis pour excès de vitesse, 1 constat pour infraction autre, 1 constat pour un arrêt obligatoire, ainsi que 2 avertissements.

Les policiers ont réalisé trois opérations IMPACT ciblant principalement la vitesse ainsi que le port de la ceinture de sécurité. Lors de ces opérations, il y a eu émission de 6 constats d’infraction pour la vitesse, 13 constats pour le non port de la ceinture de sécurité ainsi que 2 constats pour des infractions autres.

Police de proximité

Les élèves de l’école de St-Isidore ont reçu un atelier de prévention sur la Loi sur la justice pénale pour adolescents (LSJPA) ainsi qu’un atelier de prévention sur la sécurité à pied et aux abords des autobus scolaires. Ce dernier atelier a également été présenté aux élèves de l’école de St-Hénédine.

Enfin, une rencontre a eu lieu avec le comité d’accueil immigration de Nouvelle-Beauce pour distribuer de l’information sur les conséquences que peuvent avoir une conduite avec les capacités affaiblies.