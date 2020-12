Opération nationale concertée alcool-drogues : 111 conducteurs interpellés

Les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont procédé à des barrages routiers en lien avec l’opération nationale concertée alcool-drogues sur cinq sites d’opérations le 27 novembre dernier.

Les opérations se sont déroulées à Sainte-Marie-de-Beauce, Saint-Lambert-de-Lauzon et St-Henri-de-Lévis. De plus, six policiers ont reçu une mise à jour sur les épreuves de coordination des mouvements (ECM).

Au total, 111 conducteurs ont été interpellés, trois conducteurs ont été soumis aux ECM et deux autres ont été soumis à l’ADA.

Lors de ces interventions, un homme de 31 ans de Brossard a communiqué une fausse identité aux policiers sur le barrage ce qui a mené à son arrestation pour supposition de personne et bris de condition. Comme son permis de conduire était sanctionné, un constat d’infraction lui a été signifié et son véhicule a été saisi 30 jours. Il a été libéré par sommation.

De plus, un homme de 20 ans de Saint-Bernard a été arrêté le 28 novembre, vers 2 h 30, pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue après avoir échoué les ECM (épreuve de coordination des mouvements) dans le cadre d’un barrage à Saint-Lambert-de-Lauzon.

L’interception a eu lieu au km 115 de l’autoroute 73 en direction sud. Le suspect a été transporté au poste pour être évalué par un agent évaluateur en reconnaissance de drogues. Il a été libéré par sommation.

Sécurité routière

Au cours de la dernière semaine, les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont réalisé 62 opérations en sécurité routière dans les zones scolaires et 20 opérations « Transpec » pour le respect des transports scolaires.

Ces opérations ont permis de vérifier 99 véhicules et 11 autobus. Au total, 15 constats ont été émis pour excès de vitesse, 6 constats pour des infractions autres, un constat pour un arrêt obligatoire ainsi que deux

avertissements.

Enfin, les policiers ont réalisé quatre opérations IMPACT, ciblant principalement la vitesse.

Lors de ces opérations, il y a eu émission de 12 constats d’infraction pour la vitesse ainsi qu’un constat pour avoir fait usage d’un téléphone cellulaire au volant.

Enquête

Le 24 novembre, une remorque a été déclarée volée à Saint-Lambert.

Le vol est survenu entre le 20 et le 22 novembre. Elle se trouvait dans le stationnement d’un commerce de la rue du Pont. Le dossier est sous enquête.