Deux chiens de race volés à Saint-Martin

Les policiers de la MRC Beauce Sartigan ont rédigé une plainte concernant le vol de deux chiens de race le 21 janvier à Saint-Martin.

Le vol est survenu sur le 1er rang Shenley lorsque la propriétaire des deux animaux, un Braque allemand et un labrador pur race, a sorti ses chiens sur son terrain. Au moment où elle a voulu les faire entrer, ils avaient disparu. Elle les a cherchés durant plusieurs heures, mais sans succès.

Une camionnette noire a été vue dans le secteur durant la sortie des deux chiens.

Une enquête est présentement en cours.

Infractions au code de la route

Un policier a procédé à l’interception d’un véhicule qui circulait à 96 km/h, dans une zone de 50 km/h, le 23 janvier vers 12 h 15, sur la route 277 à Lac-Etchemin.

Le conducteur, un homme de 36 ans de Saint-Gervais, s’est vu remettre un constat d’infraction de 670 $ et 10 points d’inaptitude.

Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours.

Opération Impact

Depuis la semaine dernière, les policiers du Centre de services de Saint-Georges ont effectué cinq opérations IMPACT et ont remis deux constats d’infraction, un pour cellulaire au volant et un pour autre infraction.

Principalement ces opérations ciblent les excès de vitesse, le port de la ceinture de sécurité et l'utilisation

du cellulaire au volant.

Récréotouristique

Depuis le début du mois de décembre, les patrouilleurs ont effectué 11 opérations ciblant les quads et 16 opérations visant les motoneiges. Ces opérations ont été effectuées dans les sentiers et aux intersections de chemins publics.

Au cours de ces patrouilles, plus de 1 100 usagers ont été interceptés, 21 constats d’infraction et 43 avertissements ont été émis à des quadistes, tandis que 47 constats d’infraction et 67 avertissements ont été émis à des motoneigistes.