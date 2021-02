Exhibitionnisme et harcèlement : 90 jours de prison pour Nunzio Razzano 

L'ancien propriétaire du restaurant Joannina à Saint-Georges, Nunzio Razzano, a reçu sa sentence ce matin au palais de justice de Saint-Joseph pour des accusations d'exhibitionnisme et de harcèlement criminel.

En procès depuis deux ans, l'homme âgé de 49 ans, a finalement plaidé coupable ce matin alors qu'au moins deux victimes étaient prêtes à témoigner contre lui.

Ainsi, l'accusé a été jugé pour harcèlement criminel, soit d'avoir sciemment transmis des menaces de mort à deux personnes le 27 mai 2020 à Saint-Georges. Aussi, pour exhibitionnisme de ses parties génitales. D'abord devant une personne mineure, entre le 1er janvier 2013 et le 11 aout 2017, à Saint Georges. Également d'avoir commis volontairement des actions indécentes dans un endroit quelconque à Saint-Georges en présence d'une personne majeure entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017. Et enfin, d'avoir commis ces mêmes actes dans un endroit public en présence d'une personne majeure entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2016 à Beauceville.

Par conséquent, la juge Rachel Gagnon a déclaré Nunzio Razzano coupable de ces quatre chefs d'accusation et l'a condamné à 90 jours d'emprisonnement au centre de détention de Québec, qui seront effectués de façon discontinue, et trois années de probation dont 18 mois de suivi avec un agent de probation. Il est évidemment interdit de tout contact avec les victimes du dossier que ce soit sur les réseaux sociaux ou en présence.

Selon la juge Gagnon, certaines circonstances aggravantes ont été à considérer pour la sentence comme la durée sur laquelle ces faits se sont produits (depuis 1997) et la présence d'une mineure.

De ce fait, le résident de Saint-Georges sera aussi inscrit au dossier des délinquants sexuels pour une période de 10 ans et son ADN sera prélevé d'ici 30 jours au poste de police.