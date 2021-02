Une femme fait une sortie de route à Saint-Benoit sous l'effet de l'alcool

Une femme âgée de 36 ans a fait une sortie de route sur le rang 9 à Saint-Benoit-Lavre le 19 février vers 15h.

Appelés pour intervenir sur les lieux de l'accident, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont arrêté la femme qui conduisait avec les capacités affaiblies par l’alcool.

Les tests à l’éthylomètre ont révélé des résultats de près du double de la limite permise par la loi. Son permis de conduire a donc été suspendu pour 90 jours et son véhicule remisé.

Un peu plus tard le même jour, vers 18 h 30, les policiers ont intercepté un homme de Lac-Etchemin, âgé lui aussi de 36 ans, sur la 127e rue à Saint-Georges pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue.

L’homme a été amené devant un agent évaluateur en reconnaissance de drogues pour subir des tests. Son permis de conduire a ensuite été suspendu pour 90 jours et son véhicule remisé.

Enquêtes

Les policiers de la MRC Beauce Sartigan ont répondu à une plainte de vol de véhicule survenu le 17 février sur la 4e rue à La Guadeloupe.

Il s’agit d’un véhicule de marque Chevrolet, modèle Cavalier de l’année 2005 de couleur rouge.

Une enquête est présentement en cours.

De plus, dans la nuit du 19 février, un ou des individus se sont introduits par effraction dans un commerce de Saint-Zacharie. Ils ont volé des documents et des cartes cadeaux.

L’enquête suit son cours.

Opération Impact

Depuis la semaine dernière, les patrouilleurs du Centre de services de Saint-Georges ont effectué 13 opérations Impact au cours desquelles 11 constats ont été émis.

Ainsi, ce sont six constats en lien avec la vitesse excessive, un à cause de l’utilisation du cellulaire au volant, un pour le non-port de la ceinture de sécurité et trois étaient en rapport avec diverses infractions.

Récréotouristique

Les patrouilleurs ont aussi effectué trois opérations ciblant les quads et cinq visant les motoneiges, depuis la semaine passée.

Ces opérations ont été effectuées dans les sentiers fédérés et aux intersections de chemins publics. Au cours de ces patrouilles, plus de 600 usagers ont été interceptés, 10 constats d’infraction et 24 avertissements ont été émis à des quadistes, tandis que 15 constats d’infraction et 13 avertissements ont été émis à des motoneigistes.