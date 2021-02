Un pont cède sous le poids d'une déneigeuse sur un sentier de motoneige

Voir la galerie de photos

Alors qu'un bénévole s'affairait à tracer le sentier de motoneige entre le stade de Saint-Odilon et le rang 6, le pont qu'il a traversé à céder sous le poids du véhicule, hier soir vers 19h15.

Personne n'a été blessé dans l'incident et le véhicule n'a pas été brisé non plus. « Il y a eu plus de peur que de mal », a expliqué Benoit Nadeau, le conducteur de la déneigeuse en question.

Le véhicule a été récupéré ce matin vers 8 h à l'aide d'une pelle hydraulique.

Cette portion sera donc fermée pour le restant de l'hiver. Un détour d'environ 100 pieds devrait être tracé dans la journée.

Vidéos de Tommy Nadeau.