Deux excès de vitesse sur la route 204 à Saint-Prosper

La zone de circulation à 50 km/h sur la route 204 à la hauteur de Saint-Prosper semble être perçue par certains chauffeurs comme une piste de course. C'est le cas de deux conducteurs qui ont écopé pour ne pas avoir respecté les limites de vitesse.

D'abord, le 24 février vers 6 h, les policiers du Centre de services de Saint-Georges de la Sûreté du Québec ont intercepté un véhicule qui circulait à 98 km/h, dans cette zone de 50 km/h. Le conducteur, un homme de 52 ans de Saint-Prosper, a reçu un constat d’infraction au montant de 670 $ et 10 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de jours.

Le lendemain, également vers 6 h, des agents ont intercepté un véhicule qui circulait à 93 km/h, au même endroit. Le conducteur, un homme de 24 ans de Saint-Cyprien-des-Etchemins, a reçu un constat d’infraction au montant de 540 $ et six points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de sept jours.

Vol

Dans la nuit du 20 au 21 février dernier, un ou des individus se sont emparés d’un souffleur qui était garé dans un stationnement d’une résidence privée, dans un secteur résidentiel, à Lac-Etchemin. Il s’agit d’un souffleur de la marque Ariens de couleur orange. L’enquête suit son cours.

Récréotouristique

Depuis la semaine dernière, les patrouilleurs du Centre de services de Saint-Georges ont effectué trois opérations ciblant les quads et cinq opérations visant les motoneiges.

Au cours de ces patrouilles, plus de 700 usagers ont été interceptés; sewpt constats d’infraction et 22 avertissements ont été émis à des quadistes, tandis que 40 constats d’infraction et 45 avertissements ont été émis à des motoneigistes.