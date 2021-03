Bris de conditions, possession de drogues, permis sanctionné et non-respect du couvre-feu pour une femme de Saint-Bernard

Des policiers du Centre de services de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec ont intercepté à Saint-Bernard le 6 mars, vers minuit trente, une conductrice de l'endroit dont le permis de conduire était sanctionné.

La femme de 38 ans avait des conditions à respecter, dont ne pas être en présence du passager qui se trouvait à bord avec elle, un homme de 33 ans de Saint-Elzéar. Le véhicule a été saisi pour une période de 30 jours.

De ce fait, les deux individus ont été arrêtés et amenés au poste pour bris de conditions. Lors de la fouille, des comprimés de méthamphétamines ont été saisis sur la conductrice et cette dernière a également été arrêtée pour la possession de cette substance.

De plus, ils ont reçu chacun un constat pour le non-respect du couvre-feu, ela santé publique d’un montant de 1 550$ et sont demeurés détenus jusqu’à leur comparution. Par la suite, ils ont été libérés par sommation.

Par ailleurs, le 5 mars, vers 17 h, les policiers ont reçu un appel pour une conduite erratique sur la route 173, à Saint Isidore. Lorsque les policiers ont intercepté le véhicule, ils ont procédé à l’arrestation du conducteur, un homme de 44 ans de Sainte-Marie, pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. L’individu a été amené au poste, où il a été soumis à des tests par un agent évaluateur en reconnaissance de drogues. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et il a été libéré par sommation.

Aussi, le 7 mars, vers 1 h , les policiers ont reçu un appel pour une autre conduite erratique d'un véhicule sur la route 216, à Sainte-Marguerite. Le suspect, un homme de 32 ans, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies.

Il a été amené au poste afin d’être évalué par un agent évaluateur en reconnaissance de drogues. Ce dernier a également vérifié la présence d’alcool dans l’organisme du suspect en le soumettant à l’éthylomètre. L’individu a soufflé plus de deux fois la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été saisi pour une durée de 30 jours. Il a été libéré par citation à comparaître et recevra également un constat pour le non-respect du couvre feu en vigueur, au montant de 1 550$.

Interventions de sécurité routière

Au cours de la dernière semaine, les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont réalisé quatre opérations «IMPACT». Lors de celles-ci, il y a eu émission de 12 constats d’infraction pour la vitesse, deux constats pour le non-port de la ceinture de sécurité, ainsi que trois constats pour des infractions autres.

De même, les agents du même centre ont réalisé 10 patrouilles en motoneige dans les MRC de Bellechasse, Nouvelle-Beauce, Montmagny et l’Islet. Ces patrouilles ont permis de vérifier près de 350 motoneiges et une dizaine de véhicules hors route.

Au total, 49 constats d’infraction pour des infractions diverses ont été émis, six constats pour des excès de vitesse et 24 avertissements. De plus, les policiers ont effectué un contrôle pour l’alcool et la drogue, lors d’une patrouille dans un sentier de motoneige de la MRC de Nouvelle-Beauce. Un des conducteurs a été soumis à l’appareil de détection approuvé, mais a pu repartir après avoir passé le test.

Les policiers ont également réalisé six patrouilles aux abords des sentiers de quads et de motoneiges des MRC de Nouvelle-Beauce et Montmagny. Les policiers ont pu vérifier un total de 11 véhicules hors route et près de 20 motoneiges. Cette fois, un constat d’infraction pour la vitesse a été émis.