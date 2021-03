Dix personnes interpellées lors d'un rassemblement illégal à Saint-Joseph

Les policiers de la MRC de Robert-Cliche ont été appelés à se rendre à une résidence de l’avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce pour un rassemblement illégal, le 12 mars vers 23 h 15.

Sur place, 10 personnes, dont cinq majeurs et cinq mineurs, ont été identifiées. Par conséquent, 10 rapports d’infraction généraux leur seront remis en lien avec le non-respect de la Loi sur la Santé publique.

Capacité affaiblie

Des policiers du même secteur ont intercepté un motoneigiste de 30 ans, de Saint-Joseph-de-Beauce, sur le pont de la route 276 de sa municipalité, le 13 mars vers 2 h 45.

Le conducteur a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Les tests à l’éthylomètre ont démontré des résultats de 1 fois et demie la limite permise par la loi.

L’homme a été libéré par citation à comparaître. Un constat d’infraction lui sera également remis puisqu’il contrevenait à la loi sur la santé publique en lien avec le non-respect du couvre-feu.

Les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont, quant à eux, intercepté un véhicule en lien avec le respect des mesures sanitaires, le 13 mars vers 21 h 45 à La Guadeloupe.

L’homme âgé de 30 ans, citoyen de La Guadeloupe, avait les capacités affaiblies par les drogues. Il a donc été arrêté et conduit devant un agent évaluateur en reconnaissance des drogues.

Son véhicule a été remisé pour une période de 30 jours et son permis de conduire saisi pour une période de 90 jours. Un rapport d’infraction général a également été émis pour le non-respect du couvre-feu en lien avec la Loi sur la Santé publique.

Opération Impact

Dans la dernière semaine, les patrouilleurs du Centre de services de Saint-Georges ont effectué 10 opérations IMPACT et 25 constats d’infraction ont été émis en lien avec cette opération dont 21 concernant la vitesse excessive, un concernant le non-port de la ceinture de sécurité et trois concernant diverses infractions.

Ces opérations ciblent principalement les excès de vitesse, le port de la ceinture de sécurité et l'utilisation du cellulaire au volant.

Récréotouristique

Depuis la semaine dernière, les patrouilleurs ont aussi effectué deux opérations ciblant les quads.

Ces opérations ont été effectuées dans les sentiers et aux intersections des chemins publics. Au cours de ces patrouilles, plus de 160 usagers ont été interceptés, quatre constats d’infraction et 11 avertissements ont été émis à des quadistes.