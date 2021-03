Les glaces se libèrent à Saint-Georges

Voir la galerie de photos

Depuis ce matin, les glaces se libèrent sur la rivière Chaudière à Saint-Georges.

Parties de Saint-Martin, elles sont actuellement en mouvement sur Saint-Georges où on peut notamment constater une embâcle de la 74e rue jusqu'à l'arrière de IGA, au niveau de l'île aux chèvres.

Elles sembleraient très minces, mesurant moins de 12 pouces d'épaisseur. Par conséquent, elles se cassent très facilement lorsqu'elles entrent en collisions.

Ailleurs en aval, les glaces n'avaient pas encore bougé entre Beauceville et Sainte-Marie. À Beauceville, dans le secteur du Rocher et en amont, on peut apercevoir le tracé du bateau-grenouille qui a cassé les glaces la semaine dernière.

À Sainte-Marie, le couvert était encore majoritairement dans un seul morceau.

Vidéos : Claude Poulin et Léa Poulin