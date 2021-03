Délit de fuite: un homme de 22 ans de Beauceville arrêté

Les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont procédé à l'arrestation d'un jeune adulte de 22 ans de Beauceville pour collision matérielle, délit de fuite et conduite avec les capacités affaiblies.

Le 19 mars, la Sûreté du Québec a été avisée vers 6h d'une collision matérielle et un délit de fuite survenus sur l’autoroute 73 à la hauteur de Vallée-Jonction.

Le suspect a finalement été intercepté au Km 118 de l'autoroute Robert-Cliche, près de Saint-Lambert-de-Lauzon.

Les agents ont procédé à son arrestation pour délit de fuite et conduite avec les capacités affaiblies. Lors de la fouille, une petite quantité de méthamphétamine a été retrouvée sur l'individu.

À leur arrivée au poste, les policiers ont soumis l’individu à l’éthylomètre, mais les résultats ne démontraient pas la présence d’alcool dans le sang. Ils ont donc poursuivi leur enquête et ils ont fait appel à un agent évaluateur en reconnaissance de drogues (AERD) qui a effectué son évaluation.

Le véhicule du Beaucevillois a été saisi pour 30 jours. Il a reçu un constat d’infraction de 490$, pour avoir conduit un véhicule alors qu’il faisait l’objet d’une sanction. Il a été libéré par sommation.

Vol d'un véhicule tout-terrain à Scott

Le vol serait survenu entre le 14 et le 21 mars. Après s’être enlisé sur son terrain, le plaignant a laissé son VTT sur les lieux. À son retour, le véhicule avait été subtilisé. Il s’agit d’un véhicule tout-terrain Yamaha, 1994, 400 CC, vert immatriculé V24761E. Une scie à chaîne Écho 50.2 de couleur orange, évaluée à près de 600$, a aussi été volée. Le dossier fait présentement l’objet d’une enquête.

Opérations sur le territoire

Au cours de la semaine dernière, les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont réalisé 11 opérations IMPACT, ciblant principalement la vitesse, le port de la ceinture de sécurité ainsi que l’utilisation du téléphone cellulaire au volant. Lors de ces opérations, 13 constats d’infraction pour la vitesse ainsi que trois constats pour des infractions autres ont été émis.

La Sûreté du Québec a également effectué trois patrouilles en motoneige, au cours desquels ils ont vérifié 100 motoneiges et une dizaine de véhicules hors route. Au total, 22 constats pour diverses infractions ont été remis, en plus de six avertissements.