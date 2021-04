Introduction par effraction et vol dans un casse-croûte de Sainte-Hénédine

Les policiers du Centre de services de Sainte-Marie enquêtent présentement sur une introduction par effraction et un vol commis dans un casse-croûte de Sainte-Hénédine dans la nuit du 11 au 12 avril, vers 03h30.

Selon les informations recueillies, le suspect serait un homme. Il était masqué, portait des bottes de travail Stanley et une chemise à carreaux rouge et or.

Le fugitif a volé du matériel informatique ainsi que le contenu du tiroir-caisse.

Ils ont également ouvert une enquête pour fraude à Sainte-Marie, le 16 avril.

La victime, un septuagénaire, a reçu un courriel frauduleux d’un ami en Floride, mentionnant qu’il était dans le besoin. Il lui demandait de faire l’achat de carte prépayé pour un montant de 500 $ et de lui envoyer les numéros de vérifications à l’arrière des cartes.

Par la suite, il a reçu une nouvelle demande pour un montant plus élevé et c’est à ce moment qu’il s’est aperçu de la fraude.

Sécurité routière

Au cours de la dernière semaine, les policiers à Sainte-Marie ont aussi réalisé six opérations Impact, ciblant principalement la vitesse, le port de la ceinture de sécurité ainsi que l’utilisation du cellulaire au volant.

Neuf constats d’infraction ont été donnés pour vitesse excessive lors de ces opérations.